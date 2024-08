Grande Fratello Alfonso Signorini conferma la prima concorrente ufficiale e smentisce due nomi circolati nelle scorse ore

Leggi tutta la notizia su isaechia

Grande Fratello: Alfonso Signorini ha confermato attraverso un commento che non lascia spazio ad alcun dubbio il nome del primo concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Il conduttore infatti ha risposto ad alcune indiscrezioni trapelate dall'account social di TvBlog con l'emoticon di un applauso. Ecco quanto aveva scritto la testata giornalistica in merito al reality show: Grande Fratello, mai cercati Ceccon e Iovino. Ci sarà Jessica Morlacchi. Per due personaggi che non sono mai stati chiamati da Grande Fratello, eccone uno che ci sarà. Ex componente dei Gazosa, band nota negli anni 90 grazie al tormentone estivo wwwmipiacitu, la Morlacchi, dopo aver intrapreso la carriera da solista, ha partecipato a un'edizione di Tale e Quale Show ed è stata opinionista fissa a Domani è un altro giorno, il programma di Serena Bortone.