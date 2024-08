Gene Simmons Band | tutto quel che c' è da sapere sullo show che arriva in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) È uno spettacolo molto particolarelo che il bassista e cofondatore dei Kiss sta portando in giro per l'Europa nelle ultime settimane. Accompagnato dal suo gruppo, due chitarristi e un batterista nel segno dell'heavy rock,ha strutturato il concerto come un vero personal, tra vecchi classici dei Kiss, brani inediti, cover e dialoghi con il pubblico. L'effetto finale elo di un one manda parte di un'icona del rock che a 75 anni fa un po'lo che vuole come vuole. E si diverte pure a coinvolgere il pubblico invitando sul palco alcuni fan per intonare con lui i classici dellain maschera. Da Shout it out loud a I love it loud e Rock and Roll all Nite. Nella scaletta c'è anche anche la versione originale di House of pain, una canzone dei primi Van Halen contenuta nel demotape dellaprodotto danel 1977.