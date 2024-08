Frode ’bonus facciate’ sequestro da 2 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Quasi duedi euro sequestrati, coinvolti una società edile faentina, il suo consulente fiscale, quattro tecnici asseveratori e tre amministratori di condominio. Un’articolata indagine della guardia di finanza ha portato aldi falsi crediti d’imposta, disponibilità finanziarie e mobiliari: sotto la lente quello un insidioso meccanismo dinel settore dei bonus edilizi, e in particolare del cosiddetto. Secondo quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, che sono state eseguite attraverso l’ascolto di persone informate sui fatti oltre ad accertamenti bancari, rilievi fotografici, esame di documentazione contabile e servizi di osservazione, l’impresa edile attestava come eseguite e terminate le lavorazioni appaltate dai committenti quando, in realtà, non era neanche stato predisposto il cantiere.