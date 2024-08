Finale concorso a squadre ginnastica ritmica oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Alle 14:00 di, sabato 10 agosto, le Farfalle prenderanno parte alladeldialledi. Occhi puntati su Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris che hanno staccato il pass per la final eight con il secondo punteggio totale, 69.350. Solo la Bulgaria ha fatto meglio delle azzurre nelle qualificazioni con 70.400. Terzo punteggio d’ingresso (68.950) per l’Ucraina. Promosse inanche Francia (68.800), Cina (67.900), Israele (67.150), Uzbekistan (64.000), Azerbaigian (62.000). Le Farfalle si esibiranno sulle note dello scherzo molto vivace dalla Symphony No. 9 di Beethoven rivisitato dagli Audiomachine nei cinque cerchi. Poi spazio a L’estasi dell’oro di Ennio Morricone, sul misto 2 palle e tre nastri.