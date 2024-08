Dieci anni senza Robin Williams | i ricordi di Sally Field Billy Crystal e Matt Damon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Gentile, intelligente, divertente, empatico, unico.ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema, capace di far ridire, commuovere ed emozionare chiunque davanti a uno dei suoi personaggi. Indimenticabili le sue interpretazioni in film come L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e Jumanji.dimenticare il ruolo che lo ha reso famoso: l'extraterrestre Mork in Mork & Mindy. Nel decimoversario della sua morte, avvenuta l'11 agosto 2014, lo ricordano colleghi e amici che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili, sul set e fuori. Le testimonianze diIn occasione dell'versario, Vanity Fair ha raccolto idi amici e colleghi di, mettendo in luce non solo il suo straordinario talento, ma anche la sua profonda umanità.