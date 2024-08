Con la pistola scacciacani senza tappo rosso in un locale | 31enne denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) La sera del 7 agosto 2024, i Carabinieri di Gaeta hannoun giovane di 31 anni, originario di Roma e residente a Gaeta, per porto di armi od oggetti atti a offendere. Durante un normale pattugliamento, l’uomo è stato notato con fare sospetto nei pressi di un. La successiva perquisizione ha rivelato unaa salve priva dinascosta nei pantaloni, con caricatore inserito e munizioni. Conseguenze e Provvedimenti Il giovane è stato accompagnato in caserma,in stato di libertà, e nei suoi confronti è stata richiesta l’applicazione del Daspo Urbano, meglio noto come Daspo Willy, che gli impedirà di accedere a locali pubblici o aperti al pubblico. Parole chiave: . Meta descrizione: . L'articolo Con la, in unindiproviene da Dayitalianews.