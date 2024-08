Colpita da arresto cardiaco in spiaggia | turista bresciana morta a soli 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) La felicità per la vacanza al mare. Poi, all’improvviso, il malore, mentre si trovava in. Arrivano i soccorsi. Silvia Coppolino da Igea Marina viene trasferita d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini. Medici e infermieri tentano di rianimare la ragazza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda. Ma Silvia, che aveva soltanto 24, non ce l’ha fatta. La giovanesi è spenta martedì. A fianco a lei, fino all’ultimo, c’è stata la madre Patrizia. Mamma e figlia stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme a Igea Marina, quando è avvenuta la tragedia. La famiglia, con grande coraggio, ha deciso di donare gli organi della ragazza: Silvia salverà altre vite. La morte della ragazza ha sconvolto la comunità di Desenzano del Garda.