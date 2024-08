Chi è Karch Kiraly il santone degli USA che vuole fare uno scherzo all’Italia del volley femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Charles Frederick “è un’icona assoluta della pallavolo, tanto che nel 2001 venne eletto dalla Federazione Mondiale come il miglior giocatore del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi. L’unico atleta in grado di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi nelindoor e nel beach: a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 con il sestetto a stelle e strisce, ad Atlanta 1996 sulla sabbia in coppia con Kent Steffes. Il funambolo di Jackson (Michigan, USA) non solo ha firmato la doppietta da giocatore, ma poi da allenatore ha conquistato l’oro a cinque cerchi a Tokyo 2020 alla guida della formazione statunitense, con cui tra l’altro festeggiò il sigillo ai Mondiali nel 2014 (vinti anche da giocatore, nel 1986).è una delle grandi essenze della pallavolo e ancora una volta proverà a dettare legge: domenica 11 agosto (ore 13.