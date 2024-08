Basket | Francia contro USA la finale-replica di Tokyo accende Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Acome a, il destino è sempre quello.e USA tornano a giocarsi l’oro olimpico delmaschile nella, in quella che diventa una situazione perlomeno curiosa. Visti i risultati di ieri del femminile, infatti, si ha una prima volta assoluta: non si era infatti mai verificato che ladegli uomini e quella delle donne fossero esattamente identiche. E così, quello che andrà in scena al Palais Omnisports di Bercy sarà una sorta di atto primo. Un atto, va detto, nel quale gli States di Steve Kerr arrivano da favoriti e con un grossissimo spavento tolto dalle spalle. Svetislav Pesic, infatti, aveva avuto fissa un’idea: togliere di fatto dal gioco Durant. E questo piano era riuscito, anche a costo di prendere tantissimi punti da Curry, fino al quarto fallo di Jokic che ha girato il match.