Asili Nido Fp Cisl | Serve subito una nuova gara

Tempo di lettura: 2 minuti"Siamo stati facili profeti quando abbiamo detto a chiare lettere che le procedure burocratiche rischiavano di bloccare il bando diindetto dal Comune di Napoli per la stipula di accordi quadro relativi all'affidamento del servizio di assistenza specialistica nei 21e micronidi della città. La sospensiva del TAR, con cui è stato accolto il ricorso del gestore uscente, e la fissazione al 4 settembre della decisione di merito in sede collegiale, aldilà del verdetto che i giudici amministrativi emetteranno, è la conferma di quando abbiamo evidenziato, Il magistrato ha condiviso le nostre perplessità, soprattutto sul versante della sottovalutazione del vincolo sulle giuste competenze per una attività particolare come questa.