A Gaza per salvare i bimbi Medici e infermieri nell’inferno della striscia | In una sporta la loro vita

(Di sabato 10 agosto 2024) "Lavoro al pronto soccorso, sono abituato alle emergenze, ma quello che ho trovato una volta arrivato al Cairo mi ha colpito". A parlare è Francesco Donati, medico aretino del 118 e del pronto soccorso all’ospedale di Bibbiena. Insieme ad altri operatori sanitari del 118Asl Toscana Sud Est è volato a bordo sul C-130 dell’Aeronautica militare che mercoledì scorso è atterrato al Cairo per portare in Italia 16 bambini palestinesi dicon patologie croniche e con ferite provocate dai bombardamenti. Insieme a Francesco Donati c’erano anche Antoine Belperio di Arezzo e Michele Cerretani di Grosseto che hanno raccolto l’invito proveniente dalla Cross di Pistoia, la centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario che opera dalla città toscana e che è una delle due strutture presenti in Italia (l’altra è a Torino).