WWE | Si diffondono rumor incontrollati di un PLE in Italia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) La WWE sembra sempre più orientata verso l’espansione globale dei suoi eventi di punta. Recenti indiscrezioni suggeriscono che l’potrebbe presto unirsi alla lista dei paesi ospitanti un Premium Live Event (PLE) della federazione di Stamford. La fonte dell’indiscrezione L’informazione proviene dall’account Twitter PWNexus, noto per le sue anticipazioni nel mondo del wrestling. In un recente tweet, PWNexus ha dichiarato: “Exclusive: #WWE is expected to host a PLE live from Italy in 2025. #PWN #PWNexus” Questa notizia esclusiva ha alimentato le speculazioni e l’entusiasmo tra i fanni della WWE, sebbene si tratti solo di unsenza conferme. L’espansione globale della WWE nel 2024 Il 2024 ha visto la WWE ampliare notevolmente la sua presenza internazionale.