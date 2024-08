Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)DEL 9 AGOSTOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24-TERAMO, LA CIRCONE PERMANE REGOLARE SULLA CARREGGIA INTERNA SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA ALLA-FIUMICINO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21.00 DALLA DOMENICA AL GIOVEDI NELLE GIORNATE DI VENERDì E DI SABATO LA CIRCONE SARà ATTIVA FINO ALL’1.