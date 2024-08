Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Alessia Pifferi condannato all’ergastolo per aver abbandonato a casa per 5 giorni e mezzo la piccola Diana morta di stenti disidratazione è stata animata da un futile dei gusti commovente quello di regalarti un po’ più spazio di autonomia nella specie un lungo fine settimana col proprio compagno lo si legge nelle Motivazioni della sentenza emessa il 13 maggio dalla Corte d’Assise di Milano secondo cui la donna ha scelto il weekend e rispetto a fiori Tario diritto-dovere di accudire da Violetta andiamo in Ucraina il capo di gabinetto di chi afferma che il prossimo incontro di pace organizzato dall’amministrazione Ucraina non dovrebbe essere considerato come l’inizio di negoziati di pace con la Russia Kiev e ti Lancia il contrattacco nella regione russa di Kurt e giustifica ...