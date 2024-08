Tennis - Torneo in settembre L’Under13 a Faenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) IlCluborganizzerà i Campionati Italiani Under 13 maschili che si svolgeranno da lunedì 2 a domenica 8e vedranno sfidarsi i migliori giovaniti italiani della categoria. Alla cinquantina di giovanissimi che sono già qualificati al tabellone principale, si aggiungeranno altri otto ragazzi che usciranno dalle qualificazioni in programma sempre sui campi faentini sabato 31 agosto e domenica 1. Gli iscritti alle qualificazioni sono un’ottantina, per cui sui sette campi in terra rossa di via Medaglie d’Oro si sfideranno ben 130 giovanissimi, sotto la direzione del maestro Marco Poggi. Due i portacolori delClubgià qualificati al tabellone principale: Diego Tarlazzi e Marco Menichetti.