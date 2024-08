Settimana di alta tensione e volatilità sui mercati finanziari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lache si è appena conclusa è stata caratterizzata da una notevoleper i listini, con i rendimenti obbligazionari e iazionari in forte calo, prima di rimbalzare.alimentata da un rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, più debole del previsto che ha acutizzato i timori di una recessione in USA. Tutto è iniziato da un sell-off di lunedì, poi recuperato nelle sedute successive, con altri dati macroeconomici in arrivo dagli USA (minori richieste di sussidi alla disoccupazione) che hanno stemperato le preoccupazioni per il ciclo economico americano. L’attenzione degli addetti ai lavori a questo punto si è ancora più concentrata sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Fed e della BCE che sono viste ora sicuramente abbassare i tassi di interesse, nelle riunioni di settembre.