Sassuolo-Cittadella programma e telecronisti Mediaset trentaduesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ile isul 20 di, match valido per idi finale della. Comincia lanazionale e si tratta subito di un incontro da dentro o fuori. I neroverdi di Grosso, che vogliono subito tornare in Serie A, sfidano i veneti guidati ormai da anni da Gorini e sempre presenza stabile in cadetteria. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di venerdì 9 agosto. IDIsarà visibile sul 20 con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo.SportFace.