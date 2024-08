Parigi 2024 le Farfalle Azzurre staccano il pass per la finale Chamizo esce a testa alta nella lotta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Arrivano i primi risultati della prima parte della giornata del 9 agosto. Gli Azzurri sono in gara alle Olimpiadi di, per le qualificazioni e per le medaglie. Scendono sul quadrato ledella ginnastica ritmica eilper lanell’All-Around. Nell’atletica entrambe le 4×400 tricolori (maschile e femminile) mancano la qualifica alla, ma tessono un’ottima batteria in pista. Di seguito, i risultati – Fonte coni.it GINNASTICA RITMICA – Il team delleformato da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris (foto Simone Ferraro/CONI) totalizza 69.350 al termine delle qualificazioni e conquista senza patemi un postoa otto del concorso generale a squadre. Meglio dellesolamente la Bulgaria (70.400).