Parigi 2024 il Settebello perde con la Spagna | gli Azzurri giocheranno per il settimo posto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– Ilcon la, nella finalina del quinto. Gliprotestano con la giuria, voltati di spalle, durante l’Inno, prima di cominciare la partita. Ora l’Italia giocherà per il. Il racconto della partita e il tabellino – Fonte federnuoto.it Protesta del. Glisi schierano di spalle alla giuria al momento dell’inno nazionale. Condemi vince lo sprint per la prima palla al centro con lache si ferma simbolicamente. Il commissario tecnico Campagna chiama time-out e sostituisce l’attaccante che torna in panchina vestendo la tuta. Non rientrerà più in vasca per simulare 12 giocatori a referto. Di Fulvio si assenta dal gioco per riprodurre quattro minuti effettivi di inferiorità numerica. Messaggio chiaro.