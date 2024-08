Pallanuoto nel giorno della protesta del Settebello alle Olimpiadi vince la Spagna Azzurri domani per il settimo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le sprivolte alla giuria durante gli inni, poi i primi 4? di gioco in inferiorità, non numerica in acqua, dove si è in 7 contro 7, ma nei fatti, con un azzurro che si disinteressa dell’azione difensiva: alla luce di quanto messo in atto dalnella semifinale per il quintocontro lanel torneo dimaschile delledi Parigi 2024, passa in secondo piano la sconfitta dell’Italia per 9-11, con gliche torneranno in acqua per giocare per ilgià19.35 contro la perdente di Grecia-Australia. Clima surreale creato dalladel, che decide di giocare in pratica per 4? in inferiorità numerica, così come accaduto nei quarti di finale con l’Ungheria dopo l’espulsione per gioco violento, in passato definita brutalità, di Condemi.