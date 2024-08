Olimpiadi Parigi Tortu in lacrime | volevamo vincere la medaglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) La 4×100 italiana ha chiuso al quarto posto la finale alledi2024. Al termine della gara Filipposi è presentato innella zona mista. La sua ultima frazione è risultata essere la penultima con il tempo di 9.20 compromettendo così le speranze dell’Italia di poter salire sul podio. “La mia ultima frazione? Non è mai un compito facile, neanche correre in prima, in seconda o in terza. Non penso ci sia una frazione più difficile delle altre. Alla fine è la squadra che corre e che porta il testimone al traguardo. Penso che la mia frazione sia stata quella un po’ più sottotono rispetto a quella dei tre compagni che mi hanno preceduto e questa è una cosa che naturalmente mi fa star male. Per loro, però io ce l’ho messa tutta”, le parole con il magone del velocista azzurro.