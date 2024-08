Olimpiadi Parigi 2024 secondo oro per Tita e Banti | Ci siamo tolti un peso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Già è stato difficile vincerne una, cirimessi in barca dopo Tokyo con l’obiettivo di vincerne un’altra, sono stati tre anni molto duri, ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Penso che entrambi cilevati un beldal petto“. Queste le parole di Caterinadopo la medaglia d’oro conquistata nella vela Nacra 17 alledi, sempre con coppia con Ruggerocome tre anni fa a Tokyo. “La pressione più grande non è quella che arriva dall’esterno – ha aggiunto-, ma è veramente quella che hai tu con te stesso, quella di dover eguagliare il tuo risultato, te stesso. Riuscendo a raggiungere quello ci si toglie un bel”.oro per: “Ciun” SportFace.