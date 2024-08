Motociclismo Ad Avenale di Cingoli arriva Fabio Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il classe 1998, vice-campione del mondo della Moto 3 nel 2018 ed attuale pilota di MotoGP con il team VR46, è nella frazione con amici. La foto con alcuni giovani sportivi cingolani, 9 agosto 2024 – Uno dei protagonisti della MotoGp viene a visitare il Balcone delle Marche. Addi, infatti, questa sera èto il pilota romanoDisu Ducati del Team VR46 Racing. Classe 1998, nelle tre classi del motomondiale ha vinto 4 gare in carriera, di cui una in Qatar nella passata stagione 2023 in MotoGp. Nel 2018, inoltre, è stato vice-campione del mondo di Moto 3. Al momento è all’ottavo posto nella classe regina, terzo italiano dopo Bagnaia e Bastianini. Oggi, dunque, l’arrivo ad, insieme ad alcuni amici, per divertirsi all’annuale festa paesana della frazione.