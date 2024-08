Lucchese - Il mercato alla svolta Pantera ambiziosa cerca Gioielli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Forse è solo un caso, ma gli attaccanti rossoneri che nella scorsa stagione hanno realizzato 12 reti nelle rispettive squadre (Rizzo Pinna nella, Ravasio nel Sorrento), hanno fatto entrambi il salto di categoria. Perché Rizzo Pinna è stato ingaggiato dal Cosenza e perché Mario Ravasio, proprio ieri, ha firmato un biennale con il Cittadella. Un bel colpo di, in uscita, quello portato a termine dal diesse rossonero Ferrarese, perché l’operazione ha permesso al giocatore di vedere realizzato il sogno di giocare in serie "B" e perché sono entrati in cassa gli euro necessari per ingaggiare l’esperta punta centrale Costantino dal Catania. Se, ora, il diesse rossonero riuscirà a piazzare MagnaghiCasertana, potrebbe aprirsi la strada per arrivare ad un altro attaccante.