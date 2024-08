Italia-Spagna oggi in tv pallanuoto maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’si prepara a sfidare lanel match valido per il torneo didei Giochi di. Il Settebello, dopo essere stato eliminato – non senza polemiche – ai quarti di finale dall’Ungheria, in una complessa partita terminata solo ai rigori, è ora in cerca di rivalsa. Il nuovo obiettivo di Alessandro Campagna e dei suoi ragazzi è il quinto posto. Dall’altra parte del campo si trova la, imbattuta al termine della fase a gironi ma poi eliminata ai quarti dalla Croazia. Il via della partita è in programma per le 13:00 di venerdì 9 agosto.