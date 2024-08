Gabriele Piroddi il 24enne morto folgorato in una cabina elettrica | ipotesi suicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) La morte di, il giovane dipendente dell’Enel di 24 anni ritrovato cadavere all’interno di unaa Girasole, in Ogliastra, non è stata causata da un incidente sul lavoro. Secondo le indagini, gli inquirenti sospettano che il giovane possa essersi suicidato, scegliendo volontariamente di prendere la scossache lo ha. Quando il corpo è stato trovato,non indossava gli indumenti da lavoro. La Procura di Lanusei ha deciso di non procedere con l’autopsia e ha restituito immediatamente la salma ai familiari, senza sigillare lain cui è avvenuta la tragedia. Oggi pomeriggio, una folla commossa ha partecipato ai funerali dia Perdasdefogu.