Fiorentina delirio De Gea | i tifosi accolgono come una star il nuovo portiere viola

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 – E’ stato subito sommerso dalla folla. Tanti giovanissimi che hanno chiesto un selfie. Accoglienza daa Firenze per David De Gea, 33 anni,estremo difensore della squadra del presidente Commisso. Ed è stato subito grande l’entusiasmo a Firenze quando ilè atterrato nel capoluogo toscano. Un atleta che ha bisogno di poche presentazioni. Ha vinto tanto con il Manchester United ed è il primo giocatore non britannico per numero di presenze dei Red Devils. Nell’ultimo anno si è allenato senza giocare, visto che i rapporti con il club si erano deteriorati. Lo spagnolo ha vinto il Golden Glove nel 2022 / 2023. Ha trascorso a Manchester tredici anni. Era il 2011 quando gli stessi Red Devils lo prelevarono dall’Atletico Madrid. Adesso il rilancio, con uncapitolo della sua carriera a Firenze. Un nome di lusso per la porta.