Faceva prostituire due donne nel suo appartamento | denunciato

(Di venerdì 9 agosto 2024) La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino cinese, incensurato e residente in provincia di Bergamo, per il reato di favoreggiamento della prostituzione e due cittadine cinesi per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. Nell’ambito di un’articolata attività investigativa su soggetti e luoghi ritenuti connessi alla criminalità straniera dedita al favoreggiamento della prostituzione, personale della Squadra Mobile ha effettuato mirati servizi di osservazione, scoprendo che l’uomo, dopo aver preso in affitto unalle porte di Cremona, lo aveva adibito a luogo di esercizio abusivo dell’attività di meretricio.