Endless Love anticipazioni turche | Kemal chiede la mano di Asu ma la sua proposta nasconde un inganno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il più bel sogno d’amore si trasformerà in un incubo per Asu, che nelle prossime puntatenon esiterà ad accettare ladi matrimonio di Soydere.però avrà un piano ben preciso in testa, e la giovane donna sarà solo una pedina per la sua vendetta contro Emir., trame2° stagione:ad Asu di sposarlo Tutto avrà inizio nel momento in cui Emir – con i suoi sotterfugi – riuscirà a impossessarsi della società di. Quest’ultimo però sarà già a conoscenza del fatto che la fidanzata è in realtà la sorella segreta dell’imprenditore, e giocherà d’astuzia. Una volta saputo che Galip – il padre della ragazza – le avrà passato in gran segreto le azioni della Holding Kozcuo?lu, lerà di sposarlo. Soydere conta così di riuscire a gestire la società dell’acerrimo rivale.