Caldo rovina sonno Italia fra Paesi più colpiti le categorie più colpite

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) I rischi per la salute legati alnotturno chee salute,frapiù, lepiùNegli ultimi anni, il cambiamento climatico ha portato a un aumento significativo delle temperature notturne, influenzando negativamente ile la salute di circa 2,4 miliardi di persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi condotta da Climate Central, l’si posiziona tra i primi treeuropei per numero di notti con temperature superiormente elevate. Città come Napoli, Milano, Torino e Roma hanno registrato un incremento considerevole del numero di notti con temperature sopra i 18°C, i 20°C e persino i 25°C. Come ilattacca il– notizie.comLe alte temperature durante la notte possono avere effetti devastanti sulla salute umana.