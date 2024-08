Calciomercato com – Juventus ufficiale | rinnovo e promozione in prima squadra anche per Jonas Rouhi Ecco chi é|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 16:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Un altro giovane, apprezzato da Thiago Motta durante il pre-campionato diviso tra la Continassa ed il mini-ritiro di Herzogenaurach – nel quartiere generale dell’Adidas in Germania – si lega allaper il futuro ed entra in pianta stabile nel giro dellaera toccato al difensore classe 2003 Nicolò Savona, oggi ad un altro gioiello che nella passata stagione si è messo in mostra con la formazione Next Gen, che milita nel campionato di Serie C. Parliamo di, terzino sinistro classe 2004 che ha ufficialmente prolungato il suo contratto fino al 2028. Questa la nota pubblicata sul sitodella: “Un altro giocatore proveniente dalla Next Gen rinnova il suo contratto e approda alla Rosa della