Calcio | Spagna campione Francia al tappeto alle Olimpiadi 5-3 in una partita epica

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’oro delmaschile,di Parigi 2024, va alla. Le “Furie Rosse”, al termine di unache farà storia, hanno superato 3-5 ai supplementari i padroni di casa dellaprendendosi un nuovo trionfo neldopo gli Europei della nazionale seniores di qualche settimana fa a Berlino. Lasi apre con un primo tempo subito ricchissimo di gol ed emozioni. Ad aprire le marcature dopo 11 minuti è Millot per i padroni di casa che vanno sull’1-0. La replica degli spagnoli, dal 18? al 28? è clamorosa: reti, in serie, di Lopez, per l’1-1 e l’1-2 e poi di Baena, per l’1-3. E’ un cazzotto fortissimo sulle ambizioni dei transalpini, che vanno al riposo in svantaggio di due reti. Nella ripresa pero gli uomini di Henry reagiscono.