Berrettini non perde tempo | guadagno assicurato

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha fatto presto, la conferma ufficiale è già arrivato:sicuro, è solo questione di. Tre titoli in una stagione che si preannunciava nefasta, per via delle poche partite giocate, è un risultato niente male. Un risultato che nessuno, probabilmente, si aspettava. Men che meno coloro i quali erano convinti che Matteofosse un tennista ormai finito e che, piuttosto che puntare agli Slam, avrebbe fatto meglio a buttarsi sui reality. Matteogiocherà a Cincinnati grazie ad una wild card (LaPresse) – Ilveggente.itNon c’è nessun provino all’Isola dei famosi all’orizzonte, invece, per l’ex top ten. Il romano ha vinto, la scorsa primavera, il Gran Prix Hassan II di Marrakech. Un successo per nulla casuale, anzi. Si è ripetuto, poi, in estate, imponendosi prima a Gstaad e poi a Kitzbuhel. Ma la sua corsa non finisce di certo qua, anzi.