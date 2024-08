AEW | Sting in supporto di un vecchio addetto ai lavori WCW e TNA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alcune ore fa il WWE e TNA HAll of Famer,, ha pubblicato attraverso i propri profili social un link inerente una donazione per unamico. Stiamo parlando di Mike Kelly, ex agente di polizia e più volte parte del security team per WCW e TNA, in particolare negli anni in cui “The Icon” ha fatto parte dei due roster. Dopo alcuni recenti problemi di salute, la famiglia di Kelly ha avviato una raccolta fondi che lo stessoci ha tenuto a rendere pubblica per concedere a tutti di dare una mano per quanto possibile. Qui il tweet con il link di riferimento qualora vogliate supportare la causa. Mike Kelly was one of the WCW and TNA security guys who had our backs through all the airports, hotels, arenas. He has just gone through a liver transplant, if you would like to help.(@) August 9, 2024