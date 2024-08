Acrobati della legge | come il governo ha inventato il decreto-preveggente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il circopolitica italiana non smette mai di stupire. L’ultimo numero in cartellone? Un capolavoro di acrobazia legislativa che lascia a bocca aperta persino i più cinici osservatori.ci racconta la brillante giurista Vitalba Azzollini in un tweet che grida allo scandalo, siamo di fronte all’ennesimo “mostro normativo”. Il, nella sua infinita saggezza, ha partorito unper correggere un disegno dinon ancora approvato. Avete capito bene: hanno usato una toppa d’emergenza per rattoppare un buco che ancora non c’era. Il ddl Nordio, bloccato sulla scrivania di Mattarellaun pacco sospetto, prevedeva l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Un colpo di spugna che avrebbe lasciato impuniti i pubblici ufficiali che usano denaro pubblicofosse il proprio portafogli. Piccolo dettaglio: questa genialata cozzava contro una direttiva UE del 2017.