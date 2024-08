Vuoi organizzargli una sorpresa? Ecco una caccia al tesoro che lo lascerà senza parole

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quante cose che abbiamo da fare ogni giorno! Tra il lavoro (o lo studio), i figli (o comunque la famiglia), la casa, gli impegni, gli appuntamenti, i genitori, le spese, passano le settimane e ci accorgiamo che non ci siamo presi nemmeno una serata solo per noi. E allora facciamolo: organizziamo un piccolo evento speciale in cui noi saremo le “menti” e il nostro partner il “giocatore”.lasciar trapelare nulla, diamoci da fare per allestire unaaldedicata a lui, perché ritrovare il gusto di giocare insieme, liberi da pensieri e scadenze, ci piacerà molto, specialmente se da avventura divertente lasi trasformerà in qualcosa di più piccante che può anche farci anche ritrovare l’intesa di coppia. Non occorre che ci sia una ricorrenza o un’occasione: anzi, meno sarà prevedibile e più sarà divertente.come fare.