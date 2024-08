Vivi felice 8 secoli di migrazioni Concerto evento dentro la Certosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Museo nazionale dellaMonumentale di Calci (Musei Nazionali di Pisa), in collaborazione con il Comune di Calci, ha in programma per sabato 10 Agosto 2024 un’apertura serale straordinaria al pubblico, per ununico: ildi fisarmonica classica di Vincent Lhermet “, ottodiitaliane”. Prima del, alle 19,30, sarà possibile visitare il Museo nazionale dellaMonumentale, con una visita guidata a cura del personale del museo. Nel programma delVincent Lhermet, musicista e fisarmonicista francese, concertista internazionale, vincitore di grandi premi internazionali e professore presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, propone una rilettura contemporanea di ottodiitaliane attraverso il respiro della sua fisarmonica, strumento dall’identità itinerante.