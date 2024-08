Tarros ecco il calendario L’esordio col San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri gironi è stato diramato dal Comitato regionale Toscana della Fip il, seppur provvisorio ma che a breve assumerà i crismi dell’ufficialità, del girone B della Conference Nord-Ovest della serie B Interregionale, campionato al quale partecipa per il 2° anno consecutivo laSpezia del presidente Danilo Caluri. Girone, quello tosco-ligure (11 formazioni del Granducato e appunto laSpezia), che come gli altri sette raggruppamenti nazionali è composto da 12 squadre e dunque la prima fase del torneo avrà uno svolgimento che inizierà l’ultimo week-end di settembre e terminerà il primo week-end di febbraio 2025 per un totale di 22 gare tra andata e ritorno a cui poi farà seguito la seconda fase (Play-in Gold e Play-Out).