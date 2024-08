Soluzione a senso unico Il ponte di San Rocco è in serio pericolo Il traffico sarà dimezzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una ricostruzione con il laser scanner e un’indagine georadar nei mesi scorsi hanno stabilito lo stato di salute deldi San, simbolo di Vimercate, ora, per salvaguardarlo, la scelta di dimezzare ildi passaggio sull’antichissimo viadotto porta Sud della città. Diventerà ain uscita, da via Terraggio a via Burago, permettendo così ai residenti del centro storico di raggiungere la Sp 2 Monza-Trezzo, Bananina, Tangenziale est e qualsiasi destinazione. Una scelta messa nero su bianco dalla Giunta con il parere favorevole della polizia locale, che rispetta il grosso progetto conservativo del bene artistico-archeologico battuto ogni giorno da centinaia di veicoli.