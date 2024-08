Serata di delusioni olimpiche | fuori Ihemeje eliminati Italvolley e Settebello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Parigi. Dopo la seconda medaglia bergamasca, arrivata ieri sera (7 agosto) grazie alla rimonta sulla Danimarca di Simone Consonni e del quartetto italiano nell’inseguimento a squadre, inizia la quartultima giornata dei giochi olimpici di Parigi, che si concluderanno domenica 11 agosto. Ladi ieri è stata costellata diper quanto riguarda l’atletica italiana (con Simonelli, Tortu, Desalu e Sibilio tuttinelle rispettivi semifinali), ma il peggio è stato scongiurato per Gimbo Tamberi che è riuscito a qualificarsi per la finale in programma sabato (10 agosto). Nonostante il triplo errore sull’altezza di 2 metri e 27 centimetri, è bastato un modesto 2.24; ora tocca recuperare al meglio la forma per una gara dove anche l’amico/rivale Barsheem non arriverà al meglio, in seguito al problema al polpaccio accusato nelle qualificazioni.