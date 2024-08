Satriano dopo il no al Brest si apre nuova strada | Inter al lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’assurdo ‘no’ di Martinal passaggio al, squadra che giocherà la UEFA Champions League il prossimo anno, ha lasciato a bocca asciutta l’. Che però ora può puntare alla cessione definitiva a un altro club.PISTA – Niente cessione per Martinall’accordo già trovato tra il club francese e l’per un passaggio a titolo definitivo. Una pista che sembrava perfetta per il giocatore, che lo scorso anno ha proprio disputato una stagione da protagonista con la maglia dei transalpini, con inoltre la possibilità di disputare la UEFA Champions League da titolare. Non sono ben noti i motivi per i quali l’attaccante abbia rifiutato una tale possibilità, ma fattostà che l’ora deve lavorare a unapista per la cessione di un elemento che, a conti fatti, non fa (più) parte della rosa.