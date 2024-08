Parigi 2024 pallanuoto Barelli sul ricorso al Tas | Ci pensiamo ma non credo servirà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “al Tas? Abbiamo già fatto due ricorsi presso la Federazione mondiale e sono stati respinti. Stiamo aspettando le motivazioni per ilal Tas, se lo faremo sarà per dare riscontro formale al nostro disappunto ma nonche sortirà gli effetti sperati”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo, commentando da Casa Italia la possibilità di unal Tribunale Arbitrale dello Sport per la contestata decisione presa dagli arbitri, che – dopo il richiamo del Var – hanno trasformato il gol di Condemi del 3-3 in gioco violento, quindi espulsione per l’atleta azzurro (il quale però aveva colpito un avversario in maniera del tutto fortuita, considerata la dinamica dell’azione) e rigore per l’Ungheria. “La motivazione data in appello è che l’appello non può modificare un risultato di una competizione e questo è allucinante – ha aggiunto -.