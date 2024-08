Multe dei velox a Bologna è polemica Il Pd a FdI | Contestano le sanzioni? Allora alzino il limite a 60 km h

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Fratelli d’Italia attacca il Comune “che fa cassa sugli auto”? E il Pd risponde con una provocazione: “Perché invece di accanirsi sugli autoautorizzati dalla Prefettura, FdI non chiede direttamente una modifica alle norme in modo da permettere che si possa andare ai 60 o ai 70 chilometri orari sui viali?”. A sfidare FdI è il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Mobilità, Claudio Mazzanti, dopo che proprio il partito di Giorgia Meloni ha portato a galla le 1.910fatte dall’autodi viale Lenin dal 5 al 21 luglio. Una media di 41,5 contravvenzioni al giorno: molte di più di quelle elevate da altri autoin città. Ma quel che ‘tocca’, secondo il consigliere di FdI, Francesco Sassone, è che i numeri dicono che chi sgarra accelera troppo, ma non più di 10 chilometri orari più del consentito.