Montello Spa i Comuni contro gli odori insostenibili | Centinaia di segnalazioni a settimana ma nessuna risposta

(Di giovedì 8 agosto 2024). Con le alte temperature estive, approfittare delle ore notturne per aprire le finestre e godersi un frivolo di aria fresca è il desiderio tutti, eccezion fatta per i residenti neilimitrofi allaSpa. Negli ultimi anni la ditta di smaltimento e recupero della plastica e dei rifiuti organici è protagonista di una battaglia legata al problema dei cattiviche pervadono l’aria nei paesi adiacenti all’azienda. Nei giorni scorsi le amministrazioni di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate hanno deciso di inviare una lettera di diffida all’impianto sito nell’omonimo comune. “Abbiamo deciso di dare 45 giorni di tempo per prendere ulteriori decisioni – specifica Roberto Scarpellini, sindaco di Bagnatica -.