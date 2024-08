Marche sulla via della seta l’influencer Francesca Ferrini alla conquista del mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fermo, 8 agosto 2024 – Un ponte tra l’Italia e la Cina, parlando di cultura, turismo e economia con un focus particolare per le. È la sfida di, nata a Campiglione e in questi giorni proiettata verso l’immensa Cina.è una giovane donna che ha saputo trasformare la sua passione in un’opportunità straordinaria, si sta facendo strada nel cuore delcinese, pronta a portare la bellezza e l’autenticità delleal pubblico asiatico. Dopo aver completato i suoi studi all’Università Politecnica delleha accolto l’invito di visitare la Cina e ha abbracciato con entusiasmo la sfida di esplorare un mondo così diverso e affascinante. La sua avventura cinese è iniziata con l’apertura di un account su Douyin, l’equivalente cinese di TikTok, dove in meno di un anno ha accumulato oltre 100 mila follower.