LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Raffaeli in testa dopo tre rotazioni! Baldassarri ottava

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57: Una perdita nel finale alle clavette per Philaphandet del Laos che totalizza 22.250 per un totale di 87.350 16.53: Qualche errore di troppo per la statunitense Griskenas che totalizza 29.250. Totale di 118.500 16.48: Gran punteggio per Milena! Totalizza 32.300 per un totale di 98.350 che significa ottavo posto provvisorio 16.47: Ancora un buon esercizio di Milenache non ha commesso errori di sorta 16.44: Punteggio alto per Kolosov, 33.800, è quarta con 101.600. Ora Milena16.42: Ancora un grande esercizio da parte della tedesca Kolosov che 16.39: Continua la grande finale della brasiliana Domingos che totalizza al nastro 31.700, per un totale di 99.550 16.33: Risale la china la spagnola Berezina con un ottimo esercizio alle clavette. Punteggio di 32.450, totale di 94.900 16.