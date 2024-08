LIVE Francia-Germania 7-16 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | tedeschi a +9 dopo 5? i transalpini si affidano a Cordinier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-21 1/2 per Isaac Bonga dalla lunetta: un possesso pieno di vantaggio dellaa -1’25” dalla prima sirena! 18-20 Guerschon Yabusele appoggia per il -2: lanon molla! 16-20 Penetrazione di Thiemann: +4! 16-18! LA TRIPLA DEL -2, 9 PUNTI PER IL GIOCATORE DELLA VIRTUS BOLOGNA. TIME-OUT. 13-18 Mathias Lessort attacca benissimo il ferro: -5! 11-18 Risponde subito Fournier: i padroni di casa provano a rimanere a contatto! 9-18 Andreas Obst dal pitturato:ancora doppiata! 9-16 Labatte un colpo con Lessort.