LIVE Francia-Germania 33-33 Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | match equilibrato perfetta parità all’intervallo lungo

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio il secondo quarto: si vasul punteggio di 33-33! 33-33 SCHIACCIATA MICIDIALE DI WEMBANYAMA: PAREGGIO! 31-33 Yabusele con l’ausilio del tabellone: laè ancora a contatto! 29-33 Schiacciata di Batum su assist di Cordnier in campo aperto: -4, time-out di Gordie Herbert a meno di due minuti dalla seconda sirena. 27-33 Tripladi Andreas Obst: i campioni del mondo ritrovano sei lunghezze di vantaggio! 27-30 Guerschon Yabusele sfrutta il fisico ed appoggia per il -3! 25-30 Daniel Theis su assist di Schroeder: latorna a +5! 25-28 Dentro anche il libero aggiuntivo.