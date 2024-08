Liguria | Toti ' orgoglioso del lavoro fatto contro declino decrescita e pessimismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Sonodellache abbiamo costruito. In una Europa in, la nostra regione è cresciuta e ha chiaro il suo futuro". Così scrive Giovannisulla sua pagina Facebook. "Abbiamo lavorato 'ossessionati' dalla volontà di far crescere l'occupazione, le opportunità, la libertà di impresa, la ricchezza del territorio e di snellire le pratiche burocratiche per chi investe e dà. Dall'altra parte - prosegue l'ex governatore - certa sinistra e i suoi cantori di certa stampa, vorrebbero costruire un mondo all'opposto di questo. Un mondo 'ossessionato' dal, dalla, dal: abbasso il Modello Genova, viva la burocrazia, il sospetto verso chi lavora e produce, le infrastrutture come un danno ambientale e covo di malaffare, disagio verso ciò che è comunicazione, spettacolo e allegria.