(Di giovedì 8 agosto 2024) Mentre non si placano le proteste anti-immigrazione ine in Irlanda del Nord, dove perfino cattolici e protestanti scendono in piazza fianco a fianco, dall'America il miliardario Elon, padrone di Tesla e SpaceX, posta commenti sui rischi della situazione. «Inè inevitabile una guerra civile», ha sentenziato il pioniere delle auto elettriche e dell'astronautica privata. Notando che un poliziotto arrestava uno dei manifestanti che filmava l'azione, con l'accusa di «diffondere contenuti d'odio»,ha alluso a reati d'opinione: «Siamo ino in Unione Sovietica?». Ha ancheto il premier britannico laburista Keir, il quale aveva promesso “tolleranza zero” verso chiva le comunità di immigrati islamici e le loro moschee: «Non dovresti preoccuparti degli attacchi contro tutte le comunità?».